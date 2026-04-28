Бойцы ССО нанесли удар по базе 'Искандеров' в Крыму (видео)

Техника была размещена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки, в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя.

В ночь на 28 апреля беспилотники подразделений Middle-strike Сил специальных операций нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Отмечается, что скрытая техника была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя. Оттуда ракеты могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты.

"Подпольщики Движения сопротивления неоднократно фиксировали пуски вражеских ракет с этой локации. Поражение и уничтожение стратегических комплексов противника снижают его боеспособность. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления способности врага вести войну против Украины", - подчеркнули в ССО.

Удары по военным целям в Крыму

Как сообщал УНИАН, 25 апреля бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в г. Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек" (АР Крым, ТОТ Украины). В результате операции были поражены три военных корабля, истребитель и другие важные цели.

В частности, в результате ударов беспилотников Службы безопасности Украины были поражены большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал", большой десантный корабль ВМФ РФ "Фильченков" и корабль-разведчик "Иван Хурс". Кроме того, нанесен удар по самолету МиГ-31 на аэродроме "Бельбек".

Также целями ударов СБУ стали учебный центр ЧФ РФ "Лукомка"; штаб радиотехнической разведки сил ПВО, РЛС МР-10М1 "Мыс-М1" и технико-эксплуатационная часть аэродрома "Бельбек".

Вас также могут заинтересовать новости: