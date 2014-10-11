Кихтенко: Украина должна выплачивать пенсии на оккупированных территориях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Святогорске.

Кихтенко сказал: «Мое видение и мое отношение к этому вопросу такое, что пенсии однозначно мы должны выплачивать. Ведь люди эти пенсии заработали своим трудом. И мы обязаны выплачивать там пенсии».

Читайте такжеПенсии за сентябрь выплачиваются в 21 районе и городе Донецкой областиПо его словам, «как это делать, каким образом, мы буквально в ближайшее время эти вопросы будем решать».

По мнению Кихтенко, решение надо отрабатывать региональным и местным органам власти в ближайшее время с целью дальнейшего направления конкретных предложений в адрес руководства Украины.