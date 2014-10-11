Кихтенко: Украина должна выплачивать пенсии на оккупированных территориях

16:17, 11 октября 2014
Политика
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Председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко убежден, что украинская сторона должна выплачивать пенсии на оккупированных территориях.

Кихтенко считает, что обязательства по пенсиям Украина должна взять на себя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Святогорске.

Кихтенко сказал: «Мое видение и мое отношение к этому вопросу такое, что пенсии однозначно мы должны выплачивать. Ведь люди эти пенсии заработали своим трудом. И мы обязаны выплачивать там пенсии».

Читайте такжеПенсии за сентябрь выплачиваются в 21 районе и городе Донецкой областиПо его словам, «как это делать, каким образом, мы буквально в ближайшее время эти вопросы будем решать».

По мнению Кихтенко, решение надо отрабатывать региональным и местным органам власти в ближайшее время с целью дальнейшего направления конкретных предложений в адрес руководства Украины.

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