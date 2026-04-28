В ходе масштабных боевых действий в Мали повстанческие формирования заявили о захвате ударного вертолета Ми-24. Инцидент произошел на фоне серии координированных атак на позиции правительственных сил и их союзников. Борт идентифицировал аналитик Zaryon OSINT, о чем и сообщил на своей странице в X.

Ситуация в стране резко обострилась в конце апреля, когда повстанцы и связанные с ними вооруженные группы нанесли удары сразу по нескольким регионам, включая столицу Бамако и ключевые военные объекты. Как сообщает "Милитарный", атаки сопровождались интенсивными боями и привели к серьёзным потерям среди правительственных сил.

На фоне этих событий также сообщалось о потере вертолетов: по информации СМИ и военных пабликов, один из них был сбит в результате огневого воздействия, а экипаж погиб.

Видео дня

Малийские военные оставили технику, предположительно из-за технических неисправностей или повреждений, которые не позволяли использовать её для эвакуации или дальнейших операций. Захваченный вертолет Ми-24П входил в партию, поступившую на вооружение армии Мали 30 марта 2022 года в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. Тогда в Бамако были доставлены два таких вертолета, а также радиолокационные станции П-18 и 59Н6-ТЕ "Противник-ГЕ".

На момент получения этой партии техники боевой состав малийской авиации насчитывал 11 летательных аппаратов, причём весь парк состоял исключительно из образцов советского и российского производства. В настоящее время альянс повстанцев ФВА совместно с группировкой Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин ведёт активное наступление на позиции военной хунты, а также атакует подразделения российских наёмников из так называемого "Африканского корпуса".

Кроме того, в городе Кидаль повстанцы захватили станцию управления оперативно-тактическими беспилотниками Bayraktar TB2, которые страна получила в декабре 2022 года.

Захват или уничтожение авиации происходит на фоне более широкой эскалации конфликта, в котором участвуют как повстанцы-туареги, так и исламистские группировки. Бои охватили сразу несколько городов, а отдельные районы временно переходили под контроль вооружённых формирований.

Таким образом, ситуация в Мали демонстрирует дальнейшее ухудшение безопасности и рост возможностей повстанцев, включая использование или захват тяжелой военной техники на поле боя.

Ситуация в Мали - последние новости

Отметим, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков призвал к скорейшему восстановлению мира и стабильности в Мали. Агентство Reuters напомнило, что власти РФ поддерживают военное правительство Мали в борьбе с повстанцами, которые неделю назад учинили серию терактов в окрестностях столицы Бамако и по всей стране.

Двумя днями ранее, во время наиболее скоординированной за последнее время атаки постанцев в Мали был убит пророссийский министр обороны страны Садио Камара. Согласно информации, повстанцы напали на резиденцию министра в гарнизонном городке Кати, атаку совершили боевики группировки JNIM.

