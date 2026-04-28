В Египте во время шоу укротителя змей от укуса кобры погиб турист

Рептилий клали на шею зрителям во время развлекательной программы отеля.

В Египте погиб 57-летний турист из Германии после того, как во время выступления заклинателя змей кобра заползла ему в штаны и укусила за ногу, пишет The Independent.

Инцидент произошел в начале апреля на курорте Хургада, где мужчина отдыхал вместе с двумя родственниками. По данным полиции федеральной земли Бавария, в шоу использовали двух змей, предположительно кобр.

Во время выступления змей клали на шею зрителям в рамках развлекательной программы отеля. Однако одна из рептилий укусила туриста. У него быстро появились явные симптомы отравления, и медики были вынуждены проводить реанимационные мероприятия.

Мужчину доставили в местную больницу, где он впоследствии скончался. В настоящее время ведется расследование обстоятельств трагедии. В частности, ожидаются результаты токсикологической экспертизы. Дело ведет криминальная полиция Меммингена под надзором местной прокуратуры.

Отмечается, что Хургада – крупнейший город провинции Красного моря и один из самых популярных курортов Египта.

Эта новость появилась вскоре после другого трагического инцидента в Испании. По сообщениям СМИ, во время фестиваля в Андалусии погиб 33-летний мужчина, которого смертельно ранил бык. Он получил многочисленные травмы в области живота, груди и паха и скончался по дороге в больницу.

Напомним, 26-летний британский турист погиб в Испании, поднимаясь на мост Кастилия-Ла-Манча в городе Талавера-де-ла-Рейна, недалеко от Мадрида. Мужчина отправился на мост в сопровождении 24-летнего гражданина Великобритании, чтобы создать контент для социальных сетей. При этом известно, что подъем на мост запрещен. Этот вантовый мост высотой более 190 метров построили в 2011 году, он состоит из главного бетонного пилона с несколькими тросами, выходящими из центра в форме треугольника.

