ChatGPT может 'считать' человека в секунды: 10 запросов для анализа личности

Искусственный интеллект помогает быстро оценить характер человека – достаточно правильно сформулировать запрос.

Искусственный интеллект все чаще используют не только для работы или обучения, но и для анализа поведения людей. В частности, ChatGPT позволяет быстро получить подробное представление о чертах характера, мотивации и слабых сторонах человека – достаточно правильно сформулировать запрос, пишет Tom's Guide.

Эксперимент показал, что даже на основе краткого описания поведения ИИ может создать достаточно глубокий психологический портрет. Для этого пользователи применяют специально подобранные подсказки.

10 запросов, которые помогают "расшифровать" личность

1. Анализ поведения

Попросите ИИ разложить человека на черты, мотивации и недостатки на основе его привычек и действий.

2. Модель "Большой пятерки"

Оценка пяти базовых черт: открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм.

3. Сильные и слабые стороны

Четкое определение ключевых преимуществ и уязвимостей личности.

4. Мышление и принятие решений

Анализ того, как человек думает и реагирует в различных ситуациях.

5. Социальное поведение

Прогноз поведения в дружбе, конфликтах и коллективе.

6. Эмоциональный профиль

Выявление глубинных эмоциональных черт, которые не сразу заметны.

7. Скрытые черты

Дополнительный анализ неочевидных характеристик характера.

8. Архетип личности

Определение типа – например, "лидер", "стратег" или "бунтарь".

9. "Красные" и "зеленые" флажки

Оценка рисков и положительных качеств в отношениях или на работе.

10. Прогноз поведения

Моделирование реакций человека в конкретных сценариях.

Что показал эксперимент

После применения этих запросов пользователь получил неожиданно глубокий анализ: ИИ не просто описал характер, но и объяснил внутренние мотивы, страхи и поведенческие паттерны.

В то же время эксперты предупреждают: такие инструменты не заменяют профессиональную психологию, а лишь помогают лучше структурировать наблюдения.

