Будет 'слепым': Россия определила внешний вид нового сверхзвукового авиалайнера

Существует высокая вероятность того, что РФ никогда не сможет построить сверхзвуковой пассажирский самолет.

Общий концептуальный вид российского сверхзвукового пассажирского самолета определен: он будет иметь прямой острый нос без лобового остекления. Об этом со ссылкой на одного из ведущих специалистов Государственного научно-исследовательского института авиационных систем ("ГосНИИАС") Андрея Попова сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Самолет спроектирован без лобового остекления: в нем будут только мониторы и датчики. Снаружи фюзеляж имеет более "обтекаемый" вид, с острым носом, который не опускается, в отличие от Ту-144 или Concorde", - сказал Попов.

В то же время в кабине пилота будут боковые окна для контроля руления на земле. "У пассажиров будут иллюминаторы", - добавил российский специалист.

Видео дня

Попов сообщил также, что ряд технологий для самолета разработан на стенде и отработан на летном демонстраторе на базе самолета Як-40.

Отметим, что главным координатором работ по созданию в России проекта сверхзвукового самолета является Национальный исследовательский центр "Институт имени М. Е. Жуковского". "ГосНИИАС" выполняет работы по разработке технологий бортового радиоэлектронного оборудования и авиационных систем для этого самолета.

Описанная концепция вызывает много вопросов (речь идет, в первую очередь, об отсутствии лобового остекления).

Такая конструктивная особенность потребует от инженеров тщательно продумать меры по обеспечению ситуационной осведомленности экипажа, ведь ориентироваться ему придется только по экранам с видеоизображением и показаниям приборов.

В случае, если это оборудование выйдет из строя, самолет де-факто окажется "слепым", что, конечно же, представляет огромную угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Впрочем, сам факт создания сверхзвукового пассажирского самолета в современной РФ весьма сомнителен, ведь сегодня Россия не может серийно производить даже "обычные" пассажирские авиалайнеры.

Кризис гражданского авиастроения в России

Напомним, еще в 2024 году УНИАН сообщал, что Россия изготовила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем было запланировано. В результате одна из самых масштабных технологических реформ в мировой авиации, которая предусматривала переход отрасли на "национальное производство", потерпела фактический провал.

Лучшей иллюстрацией кризисных явлений является ситуация с МС-21 - флагманской российской моделью. Сроки начала серийного производства самолета постоянно переносились. При этом он неуклонно дорожал, из-за чего эксперты начали сомневаться в его конкурентоспособности.

Все это не мешает россиянам непрерывно "фантазировать". Так, недавно они показали модель гигантского Ту-454, который должен принадлежать к одному классу с известными западными Boeing 787 и Airbus A350.

