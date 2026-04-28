Детективы БЭБ в три раза сократили ущерб, нанесённый бюджету львовским импортером фруктов

Бюро экономической безопасности могло помочь львовским предпринимателям снизить сумму убытков государства на 36 млн грн, но не хочет объяснять причины таких действий. Об этом говорится в ответе на запрос"Украинских новостей" и в материалах судебного реестра.

Недавно подразделение БЭБ во Львовской области на своей странице в Facebook распространило информацию о возмещении 13 млн грн налогов, которые не уплатил ФЛП при продаже монет. Но публикация была проиллюстрирована фото места проведения обыска у предпринимательницы и директора ООО "Компания "Элит-Фрукт" Ярославы Фецат.

Обвинения в незаконной продаже монет появились в деле практически накануне передачи материалов в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности. Тогда как более года БЭБ расследовало уклонение от уплаты 49 млн грн налогов на продажу овощей и фруктов.

По данным Единого реестра судебных решений, следствие в уголовном производстве №72025142500000018 проводилось в отношении физического лица-предпринимателя, которое занималось поставкой фруктов и овощей на местный рынок.

Детективы считали, что женщина в течение 2022–2024 годов через подконтрольных ФЛП оптом реализовывала товар за наличные, не отражая такие операции в отчетности. Убытки в размере более 49 млн грн подтвердили аналитики Бюро экономической безопасности.

Во время обысков у предпринимательницы изъяли "черную" бухгалтерию за упомянутый период, наличные деньги, а также коллекцию монет из драгоценных металлов. На все было наложено арест. В одном из судебных заседаний фигурантка дела, пытаясь его отменить, заявила, что монеты принадлежат ее сыну. Однако суд встал на сторону следствия, частично удовлетворив требования.

"Владелица имущества ЛИЦО_4 в судебном заседании частично оспорила ходатайство, просила отказать в наложении ареста на денежные средства и коллекционные монеты. Объяснила, что изъятые денежные средства являются ее личной собственностью и накоплениями в результате многолетней предпринимательской деятельности в сфере оптовой торговли продуктами питания на рынке. Просит учесть, что арест всех изъятых средств может помешать продолжению ее предпринимательской деятельности. Также отметила, что изъятые монеты принадлежат ее сыну, который является владельцем помещения, где проводился обыск. Заслушав мнения участников процесса, изучив материалы ходатайства, считаю, что оно подлежит удовлетворению частично", – говорится в судебном постановлении.

Впоследствии на официальной странице БЭБ в Facebook появилась публикация об "успешном завершении" расследования. Однако в релизе уже не шла речь о махинациях с фруктами и овощами с ущербом для государства в 49 миллионов, а только о якобы продаже коллекционных монет. Соответствующее решение принял Лычаковский районный суд города Львова. Сумма ущерба при этом уменьшилась с 49 до 13 млн грн.

А главным фигурантом вместо организатора схемы стало вообще другое физическое лицо, которое признало вину, возместило 13 млн и было освобождено от уголовной ответственности.

Интересно также, что сумма изъятых средств в сообщении БЭБ составляет 67 млн грн, тогда как в одном из постановлений в судебном реестре речь шла о 905 000 евро, 594 500 долларах США и 77 000 гривен.

Отдельно стоит отметить, что продажа фруктов и овощей происходила преимущественно на продуктовом рынке в Сыхове, которым руководит Ростислав Мацелюх. Именно у него временный исполняющий обязанности главы Теруправления Бюро экономической безопасности во Львовской области Михаил Борусовский в настоящее время арендует жилье, о чем указано в его декларации.

В Бюро экономической безопасности отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что запрашиваемая информация не является публичной.

Ответов о том, какие именно деньги были изъяты во время обыска у директора предприятия, в БЭБ также не предоставили. Интересно, что согласно данным открытых реестров компания-импортер в 2025 году была убыточной, а годом ранее заработала всего 11 тысяч грн. Зато ФЛП Фецат активно импортирует фрукты из Турции, Марокко, Колумбии.

По мнению юристов, такие действия детективов БЭБ, в зависимости от обстоятельств, могут содержать признаки сразу нескольких преступлений: от служебного подлога до злоупотребления властью.

Окончательную правовую оценку этой ситуации должно дать Государственное бюро расследований. Это их подследственность, если действительно имели место такие действия. Ведь на квалификацию влияют различные обстоятельства, которые должны расследовать следователи. Также подобными делами занимается Временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования противоправных действий, которые могли нанести ущерб экономической безопасности.

После назначения нового директора БЭБ Александра Цивинского ведомство стало лучше реагировать на возможные правонарушения своих сотрудников, поэтому обычно при выявлении таких действий БЭБ самостоятельно уведомляет другие правоохранительные и контролирующие органы.

Но если такие действия имели место, то лицу фактически помогли легализовать значительную сумму наличных денег, которые были изъяты при обысках.

Вас также могут заинтересовать новости: