Россияне посреди дня ударили по Киеву дронами: есть пострадавший

Обломки БПЛА, в частности, упали на кладбище.

Днем 28 апреля российские оккупанты нанесли удар дронами по Киеву. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в нескольких районах города упали обломки беспилотников. В частности, в Шевченковском районе это привело к столкновению автомобилей на одной из улиц. Медики сообщают об одном пострадавшем.

Также обломки дрона упали на крышу недостроенного здания в Шевченковском районе, что привело к пожару. Части сбитого БПЛА также упали в Соломенском районе на территорию кладбища.

"Экстренные службы направляются на места", – отметил Кличко.

Позже Кличко сообщил, что в результате ДТП, которое произошло из-за падения БпЛА, в столице легковой автомобиль наехал на пешехода. По словам мэра, пострадавшего медики госпитализировали.

В ночь на 27 апреля российские захватчики атаковали дронами Одессу. По данным местной прокуратуры, в результате атаки пострадали 11 человек, среди которых двое детей – 10-летняя девочка и 1-летний малыш. Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что во время этой атаки враг нанес удары по жилым кварталам и инфраструктуре города

Также в ночь на 25 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Основной целью врага стал Днепр. Сообщалось, что в результате удара погибли по меньшей мере четыре человека. Еще почти три десятка получили ранения.

