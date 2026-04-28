Цены на энергоносители взлетят на четверть: Всемирный банк опубликовал тревожный прогноз на 2026 год

В 2026 году мировые цены на энергоносители могут подскочить на 24% и достичь самой высокой отметки со времени начала полномасштабной войны России против Украины. Об этом в своем обзоре Commodity Markets Outlook сообщает Всемирный банк.

Описанный сценарий возможен при условии, что самые серьезные перебои, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, удастся преодолеть в мае. Если же боевые действия будут и дальше обостряться, а перебои с поставками затянутся, цены на сырьевые товары могут подняться даже выше.

В базовом сценарии ожидается постепенное восстановление судоходства через стратегически важный Ормузский пролив почти до довоенных уровней к октябрю.

По прогнозу, в 2026 году общий индекс цен на сырьевые товары увеличится на 16% из-за резкого подорожания энергоносителей и удобрений, а также рекордно высоких цен на ряд важных металлов.

По оценке Всемирного банка, атаки на энергетическую инфраструктуру и перебои с транспортировкой через пролив, через который до войны проходило около 35% мировой морской торговли нефтью, стали настоящим шоком для нефтяного рынка.

В 2026 году средняя цена нефти Brent прогнозируется на уровне $86 за баррель против $69 в 2025-м. В случае дальнейшего повреждения критической нефтегазовой инфраструктуры и медленного восстановления экспорта цена нефти в этом году может достичь $115 за баррель.

По словам специалистов, война влияет на мировую экономику постепенно, волнами. Сначала из-за роста цен на энергоносители, затем – на продукты питания, а впоследствии – из-за ускорения инфляции, что вызывает повышение процентных ставок и удорожание долгового финансирования.

Сильнее всего это скажется на беднейших странах с высоким уровнем долговой нагрузки.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2026 году инфляция в развивающихся странах составит по базовому сценарию в среднем 5,1%, по сравнению с 4,7% в прошлом году. В случае затяжной войны уровень инфляции может вырасти до 5,8%.

Экономический рост также понесет существенный удар. По мнению специалистов, в 2026 году развивающиеся экономики вырастут лишь на 3,6% по сравнению с довоенным прогнозом в 4%.

Ожидается также, что в 2026 году цены на удобрения вырастут на 31%. В частности, из-за повышения стоимости карбамида (мочевины) на 60%. Сегодня это самое распространенное азотное удобрение, производство которого зависит от природного газа.

Предполагается, что повышение цен на удобрения усилит давление на продовольственные рынки, сократит доходы фермеров и создаст риски для будущих урожаев.

По оценкам Всемирной продовольственной программы, в случае затяжной войны еще 45 миллионов человек могут оказаться на грани острого продовольственного дефицита уже в этом году.

Война в Иране и ее последствия для экономики

Вооруженное противостояние США и Израиля с Ираном продолжается уже два месяца, и его последствия уже ощущаются в разных регионах мира.

В Индии и Бангладеш останавливают работу фабрики, в Ирландии, Польше и Германии наблюдаются перебои с авиаперевозками, а во Вьетнаме, Южной Корее и Таиланде вводят ограничения на потребление электроэнергии.

Как недавно сообщил УНИАН, программа премьер-министра Индии Нарендры Моди по строительству дорог испытывает масштабные перебои и задержки, поскольку война против Ирана привела к сокращению поставок критически важного битума.

Война в Иране также создает риски для Украины. В частности, возможно повышение тарифов, ускорение инфляции и подорожание продуктов.

Как отмечает аналитик Андрей Шевчишин, цена на нефть около 90 долларов за баррель может привести к дополнительным потерям для украинской экономики на уровне примерно 2,7 млрд долларов, или 1–1,5% ВВП. В таком случае инфляция может вырасти еще на 2,2%.

