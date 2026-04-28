Впервые с начала войны в Иране через Ормузский пролив прошел танкер с газом, – Bloomberg

Впервые с начала войны в Иране через Ормузский пролив прошел танкер со сжиженным газом, сообщает Bloomberg.

По данным систем слежения за судами, танкер "Мубараз", который в начале марта загрузился на объекте компании Abu Dhabi National Oil Co. в Объединенных Арабских Эмиратах, сейчас проходит мимо южной части Индии.

Данные свидетельствуют, что танкер находился в Персидском заливе, но 31 марта перестал посылать сигнал, а 27 апреля снова появился к западу от Индии. Сейчас танкер направляется в Китай и планирует прибыть до 15 мая.

Издание отмечает, что после начала войны на Ближнем Востоке суда часто отключают транспондеры при прохождении Ормузского пролива, чтобы избежать обнаружения, а данные о судах также могут быть изменены.

"Возможный проход судна через Ормузский пролив может породить надежды на увеличение экспорта СПГ из региона. Другие суда в заливе, судя по всему, остаются на месте. Несколько судов, перевозивших катарский сжиженный природный газ, приблизились к проливу, но развернулись", – отмечает издание.

В то же время, по данным системы отслеживания судов, в начале апреля пустой танкер-газовоз выходил из Ормузского пролива, однако нет подтвержденных данных о транзите через пролив танкеров, загруженных топливом.

Журналисты напоминают, что до войны на Ближнем Востоке ежедневно через Ормуз проходили примерно три загруженных танкера с СПГ.

18 апреля Иран повторно заблокировал Ормузский пролив на следующий день после возобновления свободного судоходства. Таким образом, началась двойная блокада пролива. Дело в том, что 13 апреля США ввели собственную морскую блокаду иранских портов, перехватывая корабли, следующие в Иран или из него.

Несмотря на блокаду, ряд подсанкционных танкеров с нефтью успешно преодолели Ормузский пролив.

