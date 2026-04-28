ВСУ перекрыли россиянам продажу нефти в Чёрном море, – эксперт

С помощью разведки были установлены реальные данные о повреждениях нефтеперерабатывающих комплексов РФ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины придерживается очень конкретного плана по ликвидации всех возможностей России по отгрузке и транспортировке нефти из портов Черного моря. Об этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщил в эфире Radio NV.

Эксперт отмечает, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проводит очень методичную работу. С помощью разведки были установлены реальные данные о поражении нефтеперерабатывающих комплексов, резервуаров и сопутствующего оборудования на территории РФ. Речь идет о 20 резервуарах, что является "невероятным количеством".

"Мы видим, что у Генерального штаба есть очень конкретный план полного уничтожения нефтеналивных, нефтеэкспортных и нефтехранилищных мощностей Российской Федерации, по крайней мере на юге", – отметил Кузан.

Он добавил, что была очень грамотно применена система "ослепления" вражеской ПВО.

"И сегодня мы увидели прекрасные новости, когда остальные резервуары были поражены. Это, конечно, меньшее количество, чем было. То есть мы уже не увидим такого столба огня и пламени, но это очень хорошо, потому что таких мощностей у врага уже объективно меньше", – сказал глава центра.

По его мнению, Силы обороны фактически закрывают южные ворота для россиян по продаже нефти.

"Есть, конечно, там еще объекты и в районе Новороссийска, и дальше на юг. Но мы понимаем, что в тех объемах, в которых привыкли на Черном море отгружать свою нефть россияне, им уже не удастся восстановить, по крайней мере в ближайшие месяцы как минимум", – подчеркнул Кузан.

Удар от ВСУ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 апреля подразделениями Сил обороны Украины было нанесено повторное поражение нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае – всего через 4 дня после тушения пожара от предыдущей атаки.

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев в своем официальном Telegram-канале сообщил о "еще одном серьезном ЧП" в Туапсе. По его словам, утром к ликвидации огня привлекли 164 спасателя и 46 единиц техники, а также пообещали усилить силы дополнительными ресурсами.

