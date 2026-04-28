Для четырех знаков Зодиака май-2026 станет самым удачным месяцем в году

Четыре знака Зодиака входят в период усиленного притяжения удачи и изобилия, который продлится до конца мая 2026 года. В этот период Юпитер находится в Раке, Уран – в Близнецах, а Меркурий, планета общения, остаётся в Тельце до середины месяца, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Положение Меркурия в Тельце считается благоприятным: здесь он усиливает здравое мышление, стабильность и помогает принимать взвешенные решения. Уран в Близнецах добавляет неожиданных возможностей в сфере общения и облегчает взаимодействие с окружающими. Юпитер в Раке особенно силён – он усиливает удачу, связанную с домом, семьёй и личной безопасностью.

Хотя каждый месяц по-разному влияет на знаки зодиака, сейчас наступает период, когда космические энергии особенно благоприятны для определённых из них. Рассмотрим, кому в мае больше всего сопутствует удача.

Рак

Для Раков начинается один из самых удачных периодов. В мае вы особенно сильно притягиваете возможности, связанные с личной жизнью и эмоциональной сферой. Полнолуние 1 мая в Скорпионе активирует ваш дом любви, создавая условия для новых знакомств, романтики или углубления уже существующих отношений.

Новолуние в Тельце 16 мая усиливает вашу социальную активность и расширяет круг общения. Это время, когда дружеские связи и деловые контакты могут неожиданно принести пользу.

Юпитер остаётся в вашем знаке до конца июня, а это редкое и мощное положение, которое бывает раз в 12 лет. Оно усиливает личный рост, уверенность и открывает новые жизненные перспективы.

Дополнительные транзиты Меркурия, Солнца и Марса усиливают вашу социальную жизнь, принося больше общения, встреч и полезных знакомств. Особенно сильным становится период с 18 мая, когда Венера входит в ваш знак, делая вас более заметными, привлекательными и открытыми к новым возможностям.

Близнецы

Близнецы начинают месяц с акцента на здоровье и работу. Полнолуние 1 мая помогает завершить рабочие процессы или пересмотреть привычный режим жизни. Это хорошее время для заботы о себе и начала новых оздоровительных привычек.

Новолуние в Тельце активирует сферу внутренних изменений, помогая избавиться от усталости, старых установок и эмоционального груза. Май становится периодом внутреннего обновления.

Юпитер усиливает финансовую сферу, создавая условия для роста доходов и новых источников прибыли. Особенно удачным становится период до середины месяца, когда Венера также поддерживает денежные потоки.

С 21 мая начинается ваш личный сезон – время обновления энергии, уверенности и роста. Это период, когда вы становитесь более заметными и активными.

Социальная жизнь также усиливается благодаря влиянию планет в Овне, что приносит новые знакомства и перспективные связи.

Дева

Для Дев май связан с движением, обучением и расширением горизонтов. Полнолуние 1 мая активирует сферу общения, коротких поездок и информации, что делает месяц динамичным и насыщенным.

Новолуние в Тельце усиливает желание путешествовать, учиться и открывать новые перспективы. Это период роста мировоззрения и интеллектуального развития.

Первая половина месяца особенно благоприятна для поездок, обучения и расширения кругозора. Во второй половине акцент смещается на карьеру – вы становитесь более заметными и можете получить важные предложения или признание.

Юпитер усиливает социальную сферу, помогая через друзей и окружение реализовать важные цели. Венера в середине месяца приносит удачные контакты и поддержку от окружающих.

Рыбы

Май становится для Рыб особенно удачным в сфере любви, творчества и личных отношений. Юпитер усиливает ваш пятый дом, отвечающий за романтику, детей и радость жизни, создавая благоприятные условия для счастья и вдохновения.

Середина месяца приносит важный сдвиг: Венера переходит в ту же сферу, усиливая эмоциональную теплоту и привлекательность. Это редкий и очень благоприятный период, который не повторится долгое время.

Первая половина месяца поддерживает общение, поездки и обучение. Это время новых впечатлений и интеллектуальной активности.

Полнолуние в начале мая усиливает стремление к развитию, обучению и расширению горизонтов. Новолуние в середине месяца делает акцент на общении и взаимодействии с близким окружением.

В целом, май будет для Рыб одним из самых гармоничных и вдохновляющих периодов года.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут грести деньги лопатой уже очень скоро.

Вас также могут заинтересовать новости: