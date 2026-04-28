Украина вручила ноту протеста послу Израиля в связи с похищенным Россией зерном

МИД требует от Израиля прекратить импорт похищенного зерна и не допускать его разгрузки в своих портах.

Во вторник, 28 апреля, Чрезвычайному и Полномочному послу Израиля в Украине Михаэлю Бродскому была вручена нота протеста в связи с продолжающимся поступлением в эту страну сельскохозяйственной продукции, незаконно вывезенной Российской Федерацией с временно оккупированных территорий Украины. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Георгия Тихого.

"Происхождение этого зерна точно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перегрузка "борт-борт" в Черном море, хорошо известны, в том числе израильским компетентным органам. Несмотря на это, соответствующие грузы продолжают поступать в израильские порты и вводиться в коммерческий оборот", – отметил он.

По словам Тихого, Израиль игнорирует обращения Украины о международной правовой помощи, включая просьбу задержать суда и грузы, чем фактически создает условия для легализации похищенного украинского зерна.

Видео дня

В МИД подчеркнули, что это не единичные случаи, а, по сути, сознательное содействие незаконной экономической деятельности, связанной с временной оккупацией украинских территорий, а также обходу санкций.

"Украинская сторона также обратила внимание на недопустимый диссонанс, когда на фоне поддержки Украиной безопасности Израиля и решений по противодействию террористическим угрозам, в частности связанным с Ираном, Израиль фактически допускает импорт похищенного украинского зерна из Российской Федерации", – подчеркнул спикер МИД.

В связи с этим Украина требует от израильской стороны незамедлительно принять меры для прекращения импорта похищенного зерна и недопущения его разгрузки в израильских портах.

Израиль покупает украденное Россией зерно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с отказом Израиля остановить судно с украденным украинским зерном. Он подчеркнул, что приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, влекущим за собой юридическую ответственность.

По его словам, еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке. При этом, подчеркнул он, власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны. Зеленский отметил, что Россия систематически забирает зерно на временно оккупированной украинской территории и организует вывоз такой продукции лицами, связанными с оккупантами.

Украина вызвала посла Израиля из-за приема уже второго судна с зерном, украденным на оккупированных территориях. Такое судно прибыло в Хайфу.

Вас также могут заинтересовать новости: