'Он хочет уничтожить население': Трамп сделал тревожное заявление о Путине, - New York Post

Специалист по чтению по губам отметила, что королю Великобритании не понравилось то, о чем говорил Трамп.

Во время встречи с королем Великобритании Чарльзом III президент США Дональд Трамп сделал тревожное заявление о планах российского диктатора Владимира Путина. Об этом изданию New York Post сообщила специалист по чтению по губам Никола Хиклинг.

Она заявила журналистам, что ей удалось расшифровать разговор Трампа с королем Великобритании. По ее словам, после приветствия президент США упомянул покушение на его жизнь, которое произошло во время торжественного ужина с журналистами в Белом доме.

"Я бы предпочел не стоять здесь слишком долго. Мне кажется, что мне здесь не место", - сказал в ответ Чарльз III.

Хиклинг добавила, что после этого Трамп сменил тему и заговорил о Путине.

"Сейчас я разговариваю с Путиным. Он хочет войны. У меня такое чувство… что если он сделает то, что сказал, то уничтожит население", - заявил Трамп, по словам Хиклинг.

Эксперт отметила, что после этого Чарльз III предложил обсудить это в другой раз. Затем разговор переключился на проект Трампа по строительству бального зала в Белом доме стоимостью 400 миллионов долларов.

"Там все видно насквозь. Прямо в бальный зал. Хотите посмотреть?", - сказал Трамп королю Великобритании.

По словам Хиклинг, король согласился на предложение, после чего они зашли в Белый дом.

Встреча Чарльза III и Трампа пройдет в закрытом формате

Ранее The Guardian писало, что встреча британского монарха Чарльза III и президента США Дональда Трампа пройдет в закрытом формате без присутствия прессы из-за опасений возможных дипломатических инцидентов.

Промежуточная встреча британского монарха и американского лидера состоялась вчера. Чарльз III прибыл вместе со своей женой Камиллой. Трамп вместе с первой леди США Меланией Трамп встретили их в Белом доме.

