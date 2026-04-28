Клопотенко назвал дату свадьбы и удивил форматом празднования

Кулинар поделился совместным решением с невестой.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что хочет отпраздновать свадьбу со своей избранницей – коммуникационщицей Екатериной Воскресенской – под открытым небом с соблюдением украинских традиций, а не в ресторане. А само торжество состоится уже через пару месяцев.

"Свадьбу мы планируем отмечать не в ресторане, а на улице. Где-то в июне. Это будет не шатер, но будут украинские традиции. Это будет не гуляние, потому что сейчас я не считаю, что нужны гуляния. Это будет празднование традиций. Мы хотим возродить традиции и показать всем, что если вы хотите это возрождать – делайте. Это будет такой пример. Мне кажется, что сейчас такое время, когда традиции должны жить", – рассказал Евгений Клопотенко в интервью YouTube-проекту "Кучма У".

Он отметил, что такой формат празднования они выбрали вместе с невестой.

На праздник пара планирует пригласить сотню гостей. Люди на улицах, которые не будут приглашены на свадьбу, просто смогут видеть, как проходит празднование.

Напомним, о своих отношениях с Екатериной Воскресенской известный кулинар рассказал осенью 2025 года. Предложение руки и сердца Евгений Клопотенко сделал избраннице в январе этого года, а также признался, что пара обсуждает условия брачного договора.

