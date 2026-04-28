Украина продолжит преследовать Бутягина: в Офисе генпрокурора отреагировали на решение Польши

Украина будет применять механизмы заочного судебного преследования.

Украина и в дальнейшем будет использовать доступные процессуальные механизмы процедуры заочного преследования для привлечения скандального российского археолога Александра Бутягина к ответственности за совершение преступлений против Украины, заявили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что Украина последовательно настаивала на экстрадиции россиянина Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности в Украине. По информации Генпрокуратуры, его подозревают в незаконных археологических работах и вывозе культурных ценностей из временно оккупированного Крыма.

"Офис Генерального прокурора и в дальнейшем будет использовать все национальные и международные механизмы для привлечения указанного лица к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия. Это будет происходить по процедуре заочного преследования", – отметили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что при рассмотрении запроса компетентные органы Польши дали "надлежащую оценку материалам украинской стороны" и признали их "достаточными для решения вопроса о выдаче лица Украине". Однако решение в отношении Бутягина было принято в контексте международных договоренностей, связанных с обменом удерживаемыми лицами.

Что известно об Александре Бутягине

Ранее стало известно, что Польша передала белорусским властям российского археолога Александра Бутягина. Это произошло во время обмена заключенными между Польшей и Беларусью в формате "пять на пять".

Отметим, что Бутягина задержали в Польше в конце прошлого года. Он тогда пытался добраться до Балкан для чтения лекций. Его арестовали на основании международного ордера, который инициировала Украина из-за проведения раскопок в оккупированном Крыму и уничтожения культурного наследия. Позже польский суд принял решение о его экстрадиции в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: