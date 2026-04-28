Нацбанк укрепил гривню: официальный курс доллара и евро на среду

Национальный банк Украины установил на среду, 29 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,07 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,50 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 26 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,06/44,09 грн/долл., а к евро – 51,48/51,50 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 28 апреля вырос на 5 копеек и составлял 44,30 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,78 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал также на 5 копеек и составлял 51,95 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,30 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек и составил 44,30 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 15 копеек и составил 52,05 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,70 гривни, а евро – по курсу 51,05 гривни за единицу иностранной валюты.

