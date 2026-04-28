На Ззападе Украины резко подорожала аренда жилья: названы самые дорогие города

В целом за год цены на аренду на западе Украины выросли, предложение сократилось, а конкуренция за квартиры усилилась.

В западных областях Украины выросли цены на долгосрочную аренду. Цены повысились в большинстве городов, а Ужгород стал рекордсменом по темпам роста, говорится в исследовании "OLX Недвижимость", которое находится в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что наибольшее подорожание среди однокомнатных квартир произошло в Ужгороде – до 21 551 грн (+26%) и в Ивано-Франковске – до 15 387 грн (+23%).

В то же время в Луцке цена выросла до 15 000 грн (+15%), в Хмельницком – до 11 000 грн (+10%), во Львове цены выросли до 18 500 грн (+9%), а в Тернополе – до 11 041 грн (+7%). Самый низкий темп роста остался в Ривне – до 12 000 грн (+4%) и в Черновцах – до 12 995 грн (+4%).

Среди двухкомнатных квартир рост стоимости снова возглавляет Ужгород – до 30 338 грн (+46%). Далее следует Хмельницкий с не менее существенным ростом – до 12 000 грн (+20%), Ивано-Франковск – до 17 351 грн (+19%), Тернополь – до 13 500 грн (+16%) и Черновцы – до 15 899 грн (+16%).

Умеренно выросла стоимость во Львове – до 21 807 грн (+11%) и в Ривне – до 12 000 грн (+9%). Луцк в этом списке – единственный город, в котором цена на двухкомнатные квартиры не изменилась и осталась на уровне 14 000 грн.

Цены на аренду трехкомнатных квартир также выросли. В Ивано-Франковске зафиксировали рост до 20 000 грн (+28%), в Ужгороде – до 30 704 грн (+23%), а во Львове – до 27 971 грн (+23%). Тернополь также показал повышение стоимости до 15 000 грн (+20%), Черновцы – до 19 748 грн (+20%), Хмельницкий – до 12 500 грн (+14%), а Луцк – до 15 136 грн (+4%). В случае трехкомнатных квартир Ривне стало единственным городом, где цена не изменилась и осталась на уровне 13 000 грн.

Аналитики отметили, что предложение однокомнатных квартир сократилось в большинстве городов. Например, в Ужгороде количество объявлений упало почти вдвое (-58%).

Аналогичная ситуация и с двухкомнатными квартирами: больше всего потеряли в количестве предложений долгосрочной аренды Хмельницкий (-46%) и Ужгород (-42%).

На рынке трехкомнатных квартир сокращение ощутимо в семи из восьми исследуемых городов. Единственным городом, где выросло предложение в сегменте долгосрочной аренды, стал Луцк – на однокомнатные и трехкомнатные квартиры.

Количество запросов на объявления с однокомнатными квартирами в Ужгороде увеличилось на +143%, а с трехкомнатными – на +173%. Хмельницкий выделяется в сегменте двухкомнатных и трехкомнатных квартир с ростом откликов на +119% и +130% соответственно. При этом в Луцке, наоборот, спрос на однокомнатные квартиры снизился (-16%).

"В целом за год цены на аренду на западе Украины выросли, предложение сократилось, а конкуренция за квартиры усилилась. Одним из возможных объяснений является относительная безопасность региона, которая привлекает украинцев из разных уголков страны. Кроме того, бизнес из других городов перемещается и расширяется в регионе, что также влияет на рынок аренды жилья. В то же время предложение сокращается, а строительство нового жилья пока не успевает за спросом", – резюмировали аналитики.

27 апреля стало известно, что лидером по количеству объявлений об аренде однокомнатных квартир для владельцев животных стала Киевская область. Медианная цена аренды в марте в этом регионе составляла 13 тыс. грн.

22 апреля сообщалось, что в Украине выросла стоимость аренды частных домов. Наибольший рост в процентном соотношении наблюдался в Запорожье, где медианная цена долгосрочной аренды дома выросла на 87% – с 8 000 грн в марте 2025 года до 15 000 грн в марте 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: