Трамп: Иран оказался в 'состоянии коллапса' и просит открыть Ормузский пролив

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран просит как можно скорее открыть Ормузский пролив.

Соответствующее заявление американский лидер обнародовал в своей социальной сети Truth Social. Трамп утверждает, что Иран находится "в состоянии коллапса".

"Иран только что сообщил нам, что находится в "состоянии коллапса". Они просят нас "открыть Ормузский пролив" как можно скорее, пока они пытаются урегулировать ситуацию с руководством (и я уверен, что у них это получится!)", – говорится в сообщении.

Отметим, что Тегеран заявлений по этому поводу пока не делал.

Bloomberg сообщает, что через Ормузский пролив впервые с начала войны США и Израиля против Ирана прошел газовый танкер. Отмечается, что до войны проливом проходили примерно три танкера с СПГ в день.

Между тем вице-президент США Джей Ди Венс, по всей видимости, подозревает, что Пентагон скрывает всю правду о войне с Ираном. Как пишет The Atlantic, свои опасения относительно возможного дефицита ракет и боеприпасов, а также хода боевых действий Венс выражал на закрытых встречах.

Вас также могут заинтересовать новости: