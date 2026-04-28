Ушла в СЗЧ ради мужа, но вернулась в армию: боевая медикиня объяснила свой выбор

Александра пробыла в СЗЧ 3 месяца и 10 дней.

Старшая боевая медик батальона беспилотных систем 22-й отдельной механизированной бригады Александра вернулась на службу после самовольного оставления части (СЗЧ) и теперь говорит, что если война закончится, то она заключит контракт и будет служить дальше. Об этом говорится в видео 14 Армейского корпуса.

"В гражданской жизни я работала на кухне, а также ездила за границу. Когда настало время полномасштабного вторжения, я решила, что нужно жить не по принципу "моя хата с краю", а идти и что-то делать", – рассказала женщина.

По ее словам, медицине она научилась, когда уже пришла на службу – в учебном центре. Впрочем, впоследствии военнослужащая ушла в СЗЧ, где пробыла 3 месяца и 10 дней.

Видео дня

"Ушла в СЗЧ, потому что мой муж вернулся из плена. В плену он пробыл 2 года и 8 месяцев. Я понимала, что отпуск на 2–3 месяца мне никто не даст, а ухаживать за ним мне нужно было... Я не могла его оставить", – делится женщина.

Александра говорит, что муж после плена очень похудел, у него было плохое психоэмоциональное состояние, поэтому нужно было проходить лечение. В СЗЧ женщина уходила из другой бригады и не одна, а со многими другими военнослужащими. Говорит, к тому же были еще определенные проблемы с командованием.

"Ребята пришли сюда первыми (в 22-ю бригаду, – ред.), пробыли здесь почти три месяца. Я подошла к ним, говорю: "Я хочу вернуться. Сидеть дома постоянно я не хочу, меня сюда тянет, я не могу без службы". Ребята говорят: "Мы сами здесь служим, видим, что здесь довольно классно. Здесь хорошее отношение, хорошее командование, возвращайся". Я, долго не думая, документы в руки – и побежала сюда. Также не жалею, что пришла сюда", – рассказала Александра.

По ее мнению, тем, кто ушел в СЗЧ, однозначно нужно возвращаться на службу, "искать себе хорошие бригады"^

"Жалею ли я, что пошла на службу? Нет. Не жалею ни капельки, ни минуты, ни секунды. Я скажу больше: меня отсюда выгнать плохой метлой невозможно. Потому что я себя здесь нашла. Я решила, что это мое призвание. Мне нравится моя работа... Скорее всего, если закончится война, я подпишу контракт и буду дальше служить".

Истории других военных, которые пошли в СЗЧ

Ранее УНИАН писал о военном, который рассказал о своем опыте в армии после СЗЧ. Командир взвода 47 ОМБр с позывным Малый прослужил в армии 10 лет. Попав с ранением в госпиталь, решил самовольно покинуть часть. Говорит: "Просто нужен был такой отдых", ведь "командование требовало слишком многого, чего нельзя было ожидать от военнослужащего". Впоследствии вернулся. Служит в 47-й бригаде, где "нашел поддержку и возможность проявить себя".

Также мы рассказывали о трех военных ВСУ, которые вернулись из СЗЧ в 108-й батальон горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Они, в частности, рассказали, почему решились на самовольное оставление части и почему впоследствии приняли решение снова служить.

Вас также могут заинтересовать новости: