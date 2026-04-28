Российский "Африканский корпус" ранее понес потери в бою с повстанцами.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва настаивает на важности скорейшего восстановления мира и стабильности в Мали. Об этом пишет Reuters.

В агентстве напомнили, что российские войска помогают правительству Мали, возглавляемому военными, бороться с повстанцами, которые в минувшие выходные совершили серию нападений в окрестностях столицы Бамако и по всей стране. РосСМИ писали, что ранее российский "Африканский корпус" (бывший ЧВК "Вагнер") помог предотвратить переворот и не дал повстанцам захватить ключевые объекты.

"Мы считаем важным, чтобы в стране как можно скорее восстановилась мирная и стабильная обстановка", - сказал Песков.

Журналисты отметили, что ранее российский "Африканский корпус" понес потери после того, как вывел свои силы из города Кидал, где в минувшие выходные велись ожесточенные бои.

Также Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля какая-либо информация о самопровозглашенном президенте Мали Ассими Гоите.

"Такую информацию вам следует искать в самой Мали, а не в Кремле", - ответил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

Российские войска отступили из города Кидал - что известно

Напомним, что ранее российский "Африканский корпус" объявил о срочном выводе своих сил из ключевого пустынного города Кидал в Мали. Населенный пункт, который годами был символом присутствия Москвы в регионе, вновь перешел под контроль повстанцев-туарегов.

Город был захвачен в результате масштабной скоординированной атаки на военные объекты по всей стране. Российские наемники, сменившие группу "Вагнер", назвали свое бегство "совместным решением" с малийской хунтой. Однако эксперты видят в этом громкое фиаско Москвы.

