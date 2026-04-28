'Скоро +1': беременная победительница 'Холостяка' показалась с мужем перед родами

Блогер готовится стать мамой впервые.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", блогер Инна Белень сообщила, что вот-вот родит первенца.

"Скоро в этих объятиях будет +1", - написала она в Instagram опубликовав новые кадры с мужем.

При этом в подписи к ролику блогер добавила:

"Если вы это видите, то мы уже едем за нашим счастьем".

В комментариях многие пользователи пожелали паре удачи и легких родов.

Напомним, как писал УНИАН, накануне Инна Белень заявила об осложнениях во время беременности.

"У малышки двойное обвитие, еще и через ножку и все тело. Это не страшно, но сам факт: роды не начинаются, у нее обвитие, я морально уже устала и нужно ложиться в больницу, которых я до паники боюсь", - писала она на днях.

Тогда блогер отмечала, что с начала недели ее положат в больницу и будут вызывать роды, если ничего не изменится.

Как сообщалось, Инна Белень готовится стать мамой впервые. Блогер рассказывала, что ждет девочку.

