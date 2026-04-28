Ключевой член ОПЕК неожиданно объявил о выходе из картеля, – Reuters

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после волны критики со стороны других арабских государств.

В Объединенных Арабских Эмиратах во вторник, 28 апреля, заявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и расширенного альянса ОПЕК+. Это нанесет серьезный удар по группам экспортеров нефти и их фактическому лидеру, Саудовской Аравии, в то время, когда война с Ираном вызвала исторический энергетический шок и дестабилизировала мировую экономику, пишет Reuters.

"Уход ОАЭ, давнего члена ОПЕК, может вызвать хаос и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство, несмотря на внутренние разногласия по ряду вопросов – от геополитики до квот на добычу", – пишет издание.

Отмечается, что один из крупнейших экспортеров нефти в мире покинул нефтяные объединения после критики со стороны других арабских государств. По мнению этих стран, Эмираты не сделали достаточно для защиты региона от многочисленных иранских атак во время войны на Ближнем Востоке. В результате иранских угроз и нападений на суда производители нефти из стран Персидского залива, входящих в ОПЕК, уже сталкиваются с трудностями при экспорте нефти через Ормузский пролив.

Видео дня

Выход ОАЭ из ОПЕК – победа для президента США Дональда Трампа, который обвинял организацию в том, что она "обдирает остальной мир", искусственно завышая цены на нефть. Трамп также связал военную поддержку США для стран Персидского залива со стоимостью нефти, заявив, что, хотя США защищают членов ОПЕК, те "используют это, устанавливая высокие цены".

Следует отметить, что ОАЭ добывают около 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки и являются одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти. Страна владеет около 6% мировых запасов нефти.

Критика Трампа в адрес ОПЕК – последние новости

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ОПЕК. Он называл картель незаконной структурой, которая уничтожает саму себя. Во время предвыборной кампании Трамп, среди прочего, обещал добиться значительного снижения цен на нефть. В январе 2025 года он призвал лидера ОПЕК – Саудовскую Аравию – и других членов картеля снизить цены для ускорения завершения российско-украинской войны.

Хотя страны-члены картеля и увеличили квоты на добычу в 2025 году, что способствовало снижению стоимости нефти, но их целью было увеличение собственной доли на рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: