'Битки' и скрученный пробег: какие подержанные автомобили чаще всего таят в себе опасность

Покупка автомобиля без проверки его истории может привести к серьезным финансовым потерям, отмечают эксперты.

Даже привлекательный с виду автомобиль может скрывать серьезные дефекты. Об этом УНИАН рассказали в компании CarVertical.

По словам специалистов, импортные автомобили могут выглядеть почти идеально, однако нередко такие транспортные средства попадали в серьезные ДТП или имеют измененный пробег.

Уменьшая показатели пробега, недобросовестные продавцы искусственно завышают цену подержанного автомобиля. В результате доверчивые покупатели не только переплачивают при покупке, но и могут впоследствии столкнуться с существенными расходами на ремонт и обслуживание такого транспортного средства.

Страны и бренды с наибольшими рисками

Среди всех машин, проверенных пользователями CarVertical в Украине в 2025 году, 15,2% были импортированы из США, 12,5% – из Германии, 10,5% – из Польши, 6,8% – из Франции и 4,7% – из Чешской Республики.

По данным анализа основных стран-импортеров, скорректированный пробег обнаружили у 6,2% автомобилей из США, 6% – из Германии, 13,2% – из Польши, 9,8% – из Франции и 11,2% – из Чехии.

Статистика повреждений также оказалась весьма показательной.

Среди автомобилей, импортированных в Украину из США, 91,2% имели записи о повреждениях. Для транспортных средств из Германии этот показатель составлял 79,3%, из Польши – 67,9%, из Чехии – 65,6%, а из Франции – 32%.

Согласно выводам специалистов, самые популярные бренды часто связаны с самыми высокими рисками.

В 2025 году чаще всего в Украину импортировали автомобили марок Volkswagen, Audi, BMW, Renault и Škoda. Эти марки имеют хорошую репутацию на вторичном рынке, что также делает их привлекательными для недобросовестных продавцов.

Среди этих пяти брендов наибольшую долю автомобилей с поддельным пробегом имел Volkswagen – 9,4%. Далее следуют Audi и Škoda – по 9%, BMW – 8,7% и Renault – 6,8%.

Наибольшая доля автомобилей с историей повреждений зафиксирована среди BMW – 61,6%. Далее следуют Audi с 59,4%, Škoda с 56,1%, Volkswagen с 53,1% и Renault с 43%.

По словам специалистов, автомобили попадают в Украину по разным каналам. Нередко их ввозят посредники и выставляют на продажу еще до регистрации в национальных реестрах, что повышает риск неполного или скрытого отражения их истории.

"Выбор автомобиля без проверки его истории значительно увеличивает финансовые риски. Покупателям всегда следует проверять записи о пробеге и предыдущих повреждениях перед покупкой", – говорит Матас Бузелис, специалист CarVertical по исследованиям авторынка.

Методология исследования

В исследовании CarVertical были проанализированы отчеты об истории транспортных средств, которые пользователи компании получали в период с января по декабрь 2025 года. Данные об импортированных автомобилях были сгруппированы по странам происхождения, переведены в процентные показатели и соответствующим образом систематизированы.

Бренды, которые чаще всего ввозятся в Украину, определялись на основе рейтинга десяти самых популярных автопроизводителей в стране. Долю автомобилей с поддельным пробегом и зафиксированными повреждениями рассчитали на основе всех отчетов об истории, проверенных пользователями CarVertical в 2025 году.

Ранее в CarVertical сообщили, что аферы с одометром являются "болезнью" не только старых, но и современных автомобилей.

Анализ показал, что наиболее рискованными являются автомобили 2002 года выпуска – среди них 18,5% проверенных моделей имели признаки поддельного показателя одометра.

В случае более современных транспортных средств вмешательство в пробег случалось значительно реже, но такие случаи все равно имели место. Если говорить о машинах, выпущенных в 2021 году, специалисты зафиксировали 2% случаев подделки одометра.

Также эксперты предупреждают об еще одной афере с подержанными автомобилями.

По словам специалистов, продавцы подержанных машин не всегда сообщают об использовании транспортного средства в качестве такси. В то же время существует ряд признаков, которые могут свидетельствовать о таком предыдущем использовании.

