Донецкий аэропорт защищает экс-агент ФСБ - СМИ

Об этом говорится в сюжеті ТСН.19:30.

"Сначала говорили "пан Кацап", "Москаль". Сейчас мы его считаем не за того, кем он был раньше, а за товарища, который нам помогает в борьбе за независимость", - признаются украинские добровольцы.

На Илью постоянно пытаются выйти его бывшие коллеги из ФСБ. В основном через соцсети спрашивают, не собирается ли тот вернуться в Владивостоке с покаянием.

"Покаяться? Перед кем покаяться? Перед Путиным покаяться?!", - возмущается русский.

Сейчас неофициальным защитникам аэропорта из "Правого сектора" не хватает амуниции, теплых вещей, но самое главное - оружия и патронов. В подразделении, где находится Богданов, всего два пулемета Калашникова.

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Помогать военным добровольцам приходится с вооружением времен Первой мировой войны. Пулемет "Максим" помогает успешно отбивать атаки боевиков на аэродром. Хоть тяжелый раритетный аппарат сложно передвигать и двум мужчинам, так что о маневренности или наступательных действиях в таких условиях говорить не приходится.

"Здесь минимальная отдача и очень далекое расстояние. То есть на километр можно работать. И он достаточно кучний", - находят плюсы в подаренных доброжелателями пулеметах бойцы "Правого сектора".

Вчера у них выдался едва ли не первый спокойный день за последние недели. Со времени объявления очередного перемирия нападавшие под флагами "ДНР" действительно остановили атаки. Однако украинские бойцы терять бдительности все равно не собираются.