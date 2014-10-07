В зоне АТО опять объявили режим прекращения огня

Об этом говорится в сообщении Информационного центра СНБО.

Как отмечается в сообщении, в результате достигнутых договоренностей", должны быть прекращены боевые действия и обстрелы.

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Напомним, 5 сентября в Минске состоялись переговоры между представителями Украины, ДНР и ЛНВ с участием ОБСЕ, по итогам которых было подписан протокол о прекращении огня в Донбассе.

По данным СНБО, боевики ежедневно нарушают режим прекращения огня. В течение последних двух суток рабочая группа Общего центра между представителями Украины, ОБСЕ и России неоднократно фиксировала нарушения перемирия, в частности, со стороны террористов.