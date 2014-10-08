Евросоюз хочет поделиться с Украиной опытом в вопросе децентрализации

Европейский Союз готов поделиться опытом децентрализации - в Европе существуют модели, которые можно адаптировать для Донбасса.

Об этом в среду в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН, заявил президент Комитета регионов Мишель Лебран (Michel Lebrun). Пресс-конференция состоялась после завершения встречи с первым вице-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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"У нас есть различные режимы децентрализации. Мы можем передать этот опыт Украине. Когда тот или иной регион хочет развиваться экономически или политически, существуют европейские модели, которые можно адаптировать в Украине правительством в сотрудничестве с тем или иным регионом. Это позволяет развивать регионы, но без того, чтобы регион отделился от страны", - сказал он.

При этом Лебран отметил, что самое важное для региона, который хочет развиваться, это "план развития в конституционных рамках, которые имеют одновременно организовать этот процесс демократическим образом, но также с понятием финансовой ответственности данного региона". "Потому что децентрализация без финансовой ответственности не сработает. Когда регион всякий раз зависит от доброй воли центральной власти, у него нет автономии. Наш опыт показывает, что с одной стороны должны быть возможности финансового характера и возможности экономического развития", - пояснил президент Комитета регионов.

По его словам, на сегодня уже идут переговоры с Киевом по децентрализации. "Со стороны Украины есть просьба: "поделитесь опытом того, что не сработало в вас, чтобы мы не повторяли такие же ошибки, но поделитесь и тем, что сработало". Поэтому если начинается децентрализации, тогда можно очень хорошо представить, что децентрализация может быть на разных уровнях", - добавил Лебран.

В этой связи он привел пример Бельгии, в которой есть Фландрия, Валлония, Брюссель и немецкоязычное сообщество. "Они имеют различные компетенции, которые определяются законодательством. Модели существуют, их можно адаптировать. Мы можем помогать, когда к нам поступит соответствующая просьба", - подчеркнул президент Комитета регионов.

Во всю очередь Гройсман отметил, что вопрос децентрализации является "особым, поскольку сформирует европейскую систему управления государством, где основой является община". "А потому европейский опыт для нас очень важен", - сказал он.

Вместе с тем, первый вице-премьер подчеркнул, что "Донецк и Луганск - это Украина, как и Крым". Он назвал "инструментом восстановления доверия к власти на Донбассе возможны местные выборы, но "не под дулом автоматов, а согласно украинскому законодательству и мировых стандартов - свободных, демократических выборов". "Отсюда открывается возможность к дальнейшему диалогу. Хочу отметить, что воля Украины к реформам и децентрализации дает достаточно качественный инструмент для всех регионов Украины для динамичного развития, для успеха, независимо от того, находятся ли эти регионы на востоке или на западе Украины, севере или юге. Это - залог успеха", - подчеркнул он.

При этом Гройсман подчеркнул, что сейчас в особом фокусе программа восстановления Донбасса. "Не просто восстановление-строительство, но и реинтеграция, социальная адаптация", - пояснил он.

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Говоря о восстановлении Донбасса, первый вице-премьер-министр сообщил, что украинское правительство совместно с партнерами готовит совместную конференцию в поддержку Украины.

При этом Гройсман воздержался назвать конкретную сумму средств, которые будут необходимы для восстановления Донбасса. "Сначала надо понять - что и каким образом, а затем оценить, сколько это может стоить", - пояснил он.

Кроме того, первый вице-премьер-министр отметил, что на сегодня в парламенте Украины находится семь законопроектов по децентрализации. "Они должны быть приняты. Очень важно, чтобы процесс децентрализации начался с 1 января 2015 года", - убежден он.