Украина использует опыт Польши для реформы местного самоуправления - Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сегодня заявил Президент Польши Бронислав Коморовский в эфире TVP Info.

"Уже вскоре в Верховную Раду Украины будет направлен законопроект, подготовленный также при нашем участии", - сказал он.

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По словам Коморовского, в Украину уже выехали польские эксперты, которые должны помогать украинцам с подготовкой этой реформы. Он сказал, что годами предлагал украинцам крупную реформу местного самоуправления "немного в польском стиле". "У нас это оказалось эффективным элементом децентрализации страны и, соответственно, передачи больших полномочий общине. Оказалось также лучшей формой распределения средств", - сказал он.