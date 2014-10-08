США передали украинским пограничникам 45 единиц военной техники на $3 млн (фоторепортаж)

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы. На встрече Виктория Нуланд, Джеффри Пайетт и руководство Госпогранслужбы обсудили сотрудничество в сфере безопасности и потребности в привлечении помощи США, а также ситуацию на востоке и юге страны, задачи подразделений Госпогранслужбы в рамках выполнения мирного плана президента Петра Порошенко.

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Во время встречи присутствующие осмотрели средства и оборудование, которые правительство США передало пограничному ведомству. В частности, пограничники получили 45 единиц техники, среди которой грузовые автомобили, тягачи, топливозаправщики, микроавтобусы, в том числе бронированные, краны, экскаваторы и тракторы. Кроме того, пограничникам поставлены бинокли, переносные тепловизоры, пневмокаркасные модули, дизельные генераторы и спальные мешки. Общая сумма полученного оборудования составляет $3 млн.

В настоящее время продолжаются закупки средств автономного жизнеобеспечения для подразделений Госпогранслужбы, бронированных патрульных автомобилей, тепловизоров и инженерной техники еще на $12 млн.

Также в рамках сотрудничества с госдепартаментом США по программе "Экспортный контроль и безопасность границ" будут закуплены спецобмундирование и средства пограничного контроля на сумму $1,4 млн.

В рамках еще одного совместного с госдепартаментом США проекта международной технической помощи до конца этого года пограничному ведомству будет предоставлено 36 бронированных внедорожников, 70 переносных тепловизоров и 2,3 тыс. бронежилетов и средств экипировки. Общий бюджет данного проекта составляет почти $10 млн.