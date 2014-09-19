Госпогранслужба получила 10 БТРов от Николаевского бронетанкового завода

НБТЗ по заказу Минобороны отремонтировал и модернизировал боевые машины, оснастив их дополнительно противокумулятивной защитой.

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Кроме того, предприятие передало пограничникам медицинскую машину с усовершенствованным автономным кондиционером.

Также НБТЗ в ближайшие дни выпустит еще около 10 отремонтированных и модернизированных бронетранспортеров для нужд вооруженных сил.

По словам подполковника Херсонского пограничного полка Анатолия Сокирко, принимавшего технику, механики-водители и операторы погранвойск в августе в течение двух недель прошли специальные тренировки на базе завода. Благодаря этому было сформировано 10 экипажей, которые отправились на защиту государственных границ.

Это был первый крупный заказ за последние 20 лет. "Мы в сжатые сроки, за полтора месяца отремонтировали огромное количество техники. Параллельно мы еще ремонтировали технику для морской пехоты и Нацгвардии" – сказал исполняющий обязанности директора предприятия Александра Швеца.

Как сообщал УНИАН, предприятия-участники государственного концерна "Укроборонпром" в конце августа - начале сентября перешли на трехсменный рабочий график.