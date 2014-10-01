Проект «Стена» активно выполняется - Госпогранслужба

Как отмечает Госпогранслужба, с целью совершенствования этого масштабного проекта по ходу выполнения работ другими заинтересованными министерствами и ведомствами были внесены определенные коррективы, которые сейчас согласовываются с соисполнителями. Также новым главным исполнителем вместо Министерства инфраструктуры определена Государственная пограничная служба Украины, которая еще с мая выполняет беспрецедентные инженерно-технические работы по защите украинско-российской границы.

«Обращаем внимание, что эти работы являются составляющей проекта «Стена» и успешно реализовываются. После того, как будут дополнительно привлечены ресурсы других взаимодействующих ведомств и местных государственных администраций работы будут значительно ускорены», - говорится в заявлении пресс-службы ГПСУ.

При этом Госпогранслужба опровергает сообщения некоторых СМИ, что якобы проект «Стена» отложен.

Читайте такжеУкраина закрыла четверть КПП с РФ и готовится завершить первый этап строительства "Стены"

Как сообщал УНИАН, правительство выделило Министерству обороны первые 100 млн грн на реализацию проекта по строительству фортификационных сооружений на украинско-российской границе в рамках реализации проекта «Стена». Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №448 от 10 сентября 2014 года.

Согласно документу, Минобороны поручено в 2-недельный срок подготовить изменения в перечень расходов, связанных со строительством инженерных сооружений в целях укрепления обороноспособности государства.

Данный проект предусматривает создание двух оборонительных рубежей, их основным назначением будет недопущение проникновения на территорию Украины противника.

Основной объем работ составляет около 1,5 тысячи километров траншей и ходов сообщения, более 8 тыс. окопов для техники, более 4 тыс. блиндажей и создание 60-километрового заграждения, которое невозможно подорвать.