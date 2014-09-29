Порошенко: Украина никогда не допустит возрождения фашизма

Президент Украины Петр Порошенко в Национальном заповеднике «Бабий Яр» принял участие в церемонии почтения памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент возложил цветы к памятнику гражданам и военнопленным, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яру.

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Собравшиеся почтили память жертв расстрелов минутой молчания.

Говоря об уроках трагедии Бабьего Яра, глава государства подчеркнул, что сегодняшний день - напоминание всему миру о том, как опасна война, как необходимо ценить мир.

«Украина никогда не допустит возрождения фашизма, преследования по национальности, раскола страны по языку, вере или любому иному признаку. Украина едина и будет оставаться единой», - заявил президент.

Глава государства отметил то, что «только единая Украина способна победить те риски и угрозы, которые сейчас возникли перед ней».

Вместе с президентом в церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, глава Администрации президента Украины Борис Ложкин, председатель Киевской областной государственной администрации Владимир Шандра, представители Администрации президента, правительства, общественности, духовенства.

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От имени президента также возложили цветы к памятному знаку «Минора», памятному Кресту членам подполья Организации украинских националистов, а также месту почтения памяти жертв холокоста рома.

Справка УНИАН. 29 сентября 1941 года в оккупированном нацистами Киеве в Бабьем Яру начались массовые расстрелы мирного населения. За два дня было убито почти 34000 граждан, главным образом еврейской национальности.