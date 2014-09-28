Порошенко в понедельник примет участие в церемонии чествования памяти жертв Бабьего Яра

22:04, 28 сентября 2014
Политика
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В понедельник, 29 сентября, в 10:00 Президент Украины Петр Порошенко примет участие в церемонии чествовании памяти жертв трагедии Бабьего Яра (Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр»).

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Справка УНИАН. День памяти жертв Бабьего Яра традиционно проводится в конце сентября - в дни, когда начались массовые расстрелы, и посвящается всем погибшим в годы оккупации Киева, людям разных национальностей и конфессий, военнопленным, украинским патриотам, мирным жителям города.

Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов фашистскими оккупантами мирного населения и советских военнопленных, евреев и цыган по этническому признаку. 

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В частности, приводятся данные, что только в течение 29 и 30 сентября 1941-го года здесь расстреляли почти 34 тысячи евреев. Также в Бабьем Яру казнили подпольщиков, членов Организации украинских националистов, среди которых и известную украинскую поэтессу Елену Телигу.

Расстрелы в Бабьем Яру продолжались вплоть до освобождения Киева от оккупантов. В 1946 году во время Нюрнбергского процесса специальная государственная комиссия по расследованию нацистских преступлений во время оккупации Киева сообщила, что Бабий Яр стал могилой для почти 100 тысяч жертв.

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