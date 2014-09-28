В Харькове снесли самый большой в Украине памятник Ленину (фото, видео)

В Харькове снесли крупнейший в Украине памятник Владимиру Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, скульптура в полный рост упала на землю около 22:25.

Активисты пытались демонтировать монумент в течение двух с половиной часов. Первая попытка его завалить оказалась неудачной, оборвался один из тросов, которым митингующие его тянули.

После активисты еще раз подпилили ноги у памятника и с помощью двух тросов повалили 12-метрового «великана». Никто во время падения скульптуры не пострадал.

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Сейчас на площади Свободы остаются до трех тысяч митингующих. Люди после падения памятника залезли на него и скандируют проукраинские слоганы.

Работников милиции в униформе на площади Свободы нет.

В то же время, как сообщили в ГУ МВД Украины в Харьковской области, «сотрудниками милиции с организаторами собрания была проведена беседа о недопустимости совершения провокаций и нарушений действующего законодательства, указанные лица проигнорировали требования правоохранителей, ведут себя вызывающе и провоцируют других граждан на радикальные действия».

«В настоящее время следственными органами открыто уголовное производство по ч.2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, а также по ч.1. ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)», - отметили в милицейском главке.

Справка УНИАН. Памятник Ленину в Харькове на площади Свободы считался крупнейшим в Украине. Общая высота памятника - 20,2 метров. Высота бронзовой фигуры Ленина - 8,5 метров. Монумент был установлен в 1963 году.

После осуществленного во время Евромайдана демонтажа последнего в Киеве памятника основателю СССР волна по сносу скульптурных изображений вождя мирового пролетариата” прокатилась по всей территории Украины.