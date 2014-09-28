В Харькове участники проукраинского митинга на памятнике Ленину высверлили надпись «Слава Украине!»

Как передает кореспондент УНИАН, молодые люди в балаклавах, которые собрались на монументе, подключили через дизельный генератор перфоратор и высверлили надпись «Слава Украине!»

Перед этим активисты заявили, что уже вызвали на площадь подъемную вышку и с ее помощью будут валить саму скульптуру Ленина. Перед монументом также стоят люди с болгаркой.

В митинге перед памятником принимают участие около 500 человек. Они держат национальные флаги, символику «Правого сектора» и батальона МВД «Азов». Часть из участников - в балаклавах.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на митинг за единство Украины, организованный проукраинскими общественными организациями, и проведен при поддержке Харьковской облгосадминистрации, вышло около 8 тысяч харьковчан.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, который также принял участие в шествии и митинге, подчеркнул необходимость и пользу подобных мероприятий, в то время, когда некоторые политические силы пытаются создать ложное представление пророссийских настроений в Харькове.