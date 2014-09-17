Порошенко хочет сотрудничать с Канадой в авиакосмической отрасли и в развитии системы коммуникаций



Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления на совместном заседании Палаты общин и Сената Канады в Оттаве.

”Я убежден, что нам нужно обратить большее внимание на развитие двустороннего сотрудничества, например в таких сферах как энергетика, торговля, информационная политика, авиакосмическая отрасль и другие отрасли”, - сказал Порошенко.

Глава государства уверен, что обе страны могут достичь успеха в реализации амбициозных проектов, в частности в улучшении украинского информационного пространства.

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По его словам планируется запуск специального канадского спутника в космос для улучшения системы коммуникации, чтобы предоставить всем украинским регионам должное информационное покрытие и современные услуги в телекоммуникациях.

Порошенко выразил надежду, что переговоры с Премьер-министром Канады Стивеном Харпером дадут толчок для развития новых двусторонних проектов.

”В следующий раз, когда мы встретимся, я надеюсь, что мы увидим, что между Украиной и Канадой будет подписан договор о создании зоны свободной торговли между двумя странами”, - добавил Порошенко.

Кроме того, он высказал пожелание о необходимости продолжения развития программы по улучшению контактов между двумя народами.