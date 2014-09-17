Порошенко встретился с премьер-министром Канады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после прибытия к Зданию парламента Канады в Оттаве во время встречи с премьер-министром Канады Стивеном Харпером. (Встреча транслировалась в эфире CBC News).

”В это очень трудное время мы рассчитываем на вашу солидарность с нами и на единство всего демократического мира с Украиной”, - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что Канада стала второй страной после Польши, которая признала независимость Украины и является одним из ближайших партнеров Украины.

Читайте такжеПорошенко прибыл с визитом в Канаду (фото)”Канада является наиболее украинской страной за пределами Украины”, - добавил Порошенко.

В свою очередь премьер-министр Канады отметил, что для Канады является большой честью принять Порошенко.

”Это предоставляет нам возможность выразить нашу поддержку вашему правительству и вашей стране”, - сказал Харпер.

После поздравительных слов оба лидеры начали двусторонние переговоры за закрытыми дверями.

Порошенко также намерен выступить на заседании Палаты общин парламента Канады.