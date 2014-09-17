Отказ «Свободы» голосовать за закон о статусе Донбасса мобилизирует ее электорат - социолог

Об этом сказал президент Киевского международного института социологии (КМИС) Валерий Хмелько.

«После этого голосования несколько понятнее для избирателя станут позиции партий в тех вопросах, которые сейчас очень существенны для людей во всех регионах», - отметил социолог.

В частности, по мнению социолога, ВО «Свобода», демонстративно отказавшееся от участия в голосовании, таким образом cможет улучшить свой рейтинг.

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«Исходя из того, что мы знаем о предпочтениях украинцев, то электорат «Свободы», который в последнее время несколько прорядился, очевидно, станет немного гуще. То есть, эта партия явно работала на свой электорат», - считает Хмелько.

Как известно, ВО «Свобода» выступала против принятия законов о статусе Донбасса и амнистии сепаратистов. Перед голосованием парламента все члены фракции изъяли из системы «Рада» свои карточки. По результатам утверждения законов Олег Тягнибок выступил с резким заявлением и назвал принятое решение «фактической капитуляцией в российско-украинской войне».

«Партии, которые вошли в так называемый Оппозиционный блок, голосовали преимущественно «за», потому что у них электорат в основном на юге и востоке, а не в центре или на западе», - отметил президент КМИС.

Он также отметил, что более четко изменения электоральных предпочтений украинцев после голосования за эти законопроекты будут видны после проведения соответствующих замеров общественного мнения.

Как сообщалось, с 21 по 28 августа Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения, в ходе которого было опрошено 2040 респондентов из 110 населенных пунктов всех областей Украины (за исключением АР Крым и Луганской области).

По результатам опроса, если бы внеочередные парламентские выборы состоялись в конце августа, голоса определившихся со своим выбором избирателей распределились бы следующим образом: 28,5% за партию «Солидарность» (Блок Порошенко); 16,5% за Радикальную партию О. Ляшко; 10% за Всеукраинское объединение «Батькивщина», 9,2% за партию «Гражданская позиция»; 7,2% за партию УДАР; 6,9% за Всеукраинское объединение «Свобода»; 4,7% за партию «Сильная Украина», 6,5% за другие партии.