"Свобода" обнародовала первую десятку списка

Как сообщает пресс-служба ВО «Свобода», об этом объявил во время съезда политической силы ее лидер Тягнибок.

В список вошли:

1. Олег Тягнибок, председатель Всеукраинского объединения "Свобода", председатель фракции ВО "Свобода" в Верховной Раде Украины;

2. Руслан Кошулинский, заместитель председателя ВО "Свобода", заместитель председателя Верховной Рады Украины;

3. Александр Сыч, заместитель председателя ВО "Свобода", вице-премьер-министр Украины, кандидат исторических наук;

4. Богдан Бенюк, заместитель председателя ВО "Свобода", народный депутат Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко;

5. Алексей Миргородский, председатель Харьковской областной организации ВО "Свобода", командир взвода 22-го мотопехотного батальона, старший лейтенант, с апреля 2014 года - участник АТО.

Читайте такжеВ Киеве начались съезды партий “Батькивщина”, ВО "Свобода" и “Народный фронт”6. Анатолий Витив, заместитель председателя ВО "Свобода", председатель Волынской областной организации, народный депутат Украины;

7. Александр Мирный, руководитель секретариата ВО "Свобода", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, уполномоченный в Житомирской области;

8. Андрей Мохник, заместитель председателя ВО "Свобода", министр экологии и природных ресурсов Украины;

9. Олег Панькевич, заместитель председателя ВО "Свобода", заместитель председателя фракции ВО "Свобода", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, председатель подкомитета по вопросам трудовых мигрантов и национально-культурного сотрудничества, уполномоченный в Херсонской области;

10. Игорь Мирошниченко, председатель Сумской областной организации ВО "Свобода", народный депутат Украины.

Как напомнили в пресс-службе, на первом этапе съезда, который состоялся 5 сентября, делегаты приняли решение об участии "Свободы" во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.