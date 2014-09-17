ВР работала в закрытом режиме из-за "секретного" доклада об украинской армии - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказала народный депутат от «УДАРа», уполномоченный президента Украины по вопросам урегулирования ситуации на востоке Ирина Геращенко.

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По ее словам, решение о закрытом заседании принималось руководством депутатских фракций и групп.

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