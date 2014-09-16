В Раде началась закрытая часть заседания

В Верховной Раде началась закрытая часть заседания, во время которой народные депутаты заслушают информацию начальника Генерального штаба Вооруженных сил — главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции.

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Как передает корреспондент УНИАН, представители СМИ находятся на третьем этаже в кулуарах.

Ожидается, что в 12.15 начнется открытая часть заседания ВР.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты соберутся на частично закрытое заседание. Так, часть пленарного заседания (с 10:00) будет проходить в закрытом режиме, а с 12:15 пленарное заседание продолжится в открытом режиме.

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Ожидается, что парламент в закрытом режиме при участии президента Украины Петра Порошенко заслушает доклад о ситуации в зоне проведения Антитеррористической операции. Кроме того, Верховная Рада может рассмотреть законопроект об особом статусе отдельных районов Донбасса, а также законопроект об амнистии.