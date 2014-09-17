Российские боевики активизировали "минную" войну и пытаются оттеснить пограничников

Российские боевики активизировали «минную» войну на участке пограничного отдела «Красная Таловка» Луганской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В течение суток пограничники отдела «Красная Таловка» Луганской области трижды зафиксировали факты срабатывания мин, установленных российскими диверсантами», - отметил он.

По словам Лысенко, в одном из случаев на мине подорвалась и погибла жительница одного из приграничных сел. Обстоятельства еще двух взрывов выясняются.

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«Это свидетельствует об активизации «минной» войны на данном участке и возобновлении попыток со стороны российских наемников оттеснить пограничников от линии границы. То, что в ходе такой войны погибает мирное население – террористов не волнует», - убежден он.

СНБО призывает местных жителей приграничных с Россией районов, а также районов, прилегающих к зоне АТО, быть внимательными и при возможности воздержаться от сбора грибов.