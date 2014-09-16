Российские войска и боевики обстреляли позиции силовиков возле 6 населенных пунктов
Российские войска и боевики обстреляли позиции сил Антитеррористической операции возле шести населенных пунктов - Нижняя Крынка, Гранитное, Миус, Орловка, Новоселовка и Счастье.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеСНБО: Аэропорт Донецка - плацдарм для освобождения города от боевиков«Украинские военные соблюдают режим прекращения огня во исполнение мирного плана президента Украины. В свою очередь террористы и российские военные продолжают обстреливать позиции сил АТО», - отметил он.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военныхПо словам Лысенко, в течение дня они обстреляли блокпосты и позиции сил АТО в районах н.п. Нижняя Крынка, Гранитное, Миус, Орловка, Новоселовка. Террористы постоянно обстреливают позиции украинских войск в районе н.п. Счастье Луганской области.