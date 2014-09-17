Яценюк заявил, что правительство не даст легализовать боевиков

Кабмин даст деньги на проведение местных выборов в некоторых районах Донецкой и Луганской области исключительно при условии, что они будут открытыми и демократичными.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-минстр Арсений Яценюк, передает Украинская правда.

Он заявил, что предусмотренная законом о спецрежиме на Донбассе "муниципальная милиция" должна подчиняться украинской власти.

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"Любые вооруженные подразделения должны действовать в пределах и способом определенным законами Украины. Юрисдикция правительства должна распространяться на всю территорию государства и на всех правоохранителей", - заявил он.

В то же время Яценюк объяснил, какие у правительства требования к проведению местных выборов в некоторых районах Донецкой и Луганской области.

"Выборы - это когда гражданин Украины с гордо поднятой головой и украинским паспортом идет по улице, видит рекламу кандидатов, может встретиться с депутатом и спросить его, что он намерен делать, может увидеть ток-шоу с депутатом. Когда обеспечена прозрачность и открытость. Когда любая партия может внести своих кандидатов", - пояснил Яценюк.

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"Выборы будут признаны только тогда, если они будут проведены в соответствии с нормами и правилами международного законодательства", - добавил премьер.

Яценюк объяснил, что требует, чтобы на эти выборы были допущены наблюдатели, проводилась свободная агитация и свободное голосование.

"При других условиях - это не голосование, а легализация бандитов, которую мы не позволим", - заявил он.

"Легализировать террористов "ЛНР" и "ДНР" никто не даст. По крайней мере, это моя политическая позиция", - заверил Яценюк.