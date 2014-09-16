Местные выборы в отдельных районах Донбасса могут пройти 7 декабря

Соответствующий законопроект был внесен президентом Украины Петром Порошенко и зарегистрирован в Верховной Раде под №5081.

Согласно документу, временно особый порядок местного самоуправления вводится на три года, и «государство гарантирует в соответствии с законом недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой, Луганской областей».

Читайте такжеВ ВР зарегистрированы законопроекты об особом статусе отдельных районов Донбасса и амнистии Вместе с тем документом предусмотрено, что государство гарантирует право использования русского или другого языка «в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любого другого языков, их свободное развитие и равноправие», «государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Документом предусмотрено, что в законе о Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются расходы, которые направляются на государственную поддержку социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украина гарантирует определение таких расходов общего фонда Государственного бюджета Украины защищенными расходами, объем которых не может меняться при осуществлении сокращения утвержденных бюджетных назначений.

Читайте такжеПорошенко анонсировал план реформирования Украины до 2020 года Законопроектом предусматривается в отдельных районах Донецкой и Луганской областей: осуществление местного самоуправления соответствующими территориальными общинами непосредственно и через органы местного самоуправления с соблюдением Конституции и законов Украины; назначение на 7 декабря 2014 года внеочередных выборов депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов в отдельных районах;

Читайте такжеСудьбоносный день: ВР приняла законы об амнистии боевиков, особом статусе Донбасса и ратифицировала Соглашение об ассоциации с ЕСКроме того, в документе идет речь о невозможности досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на этих внеочередных выборах; введение законами Украины особого порядка назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов; возможность создания решением городских, поселковых, сельских советов из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах, на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация задач по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов и которые реализуют полномочия, предусмотренные для них законами Украины, осуществление координации деятельности таких отрядов по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов соответствующим сельским, поселковым, городским головой и т.д.

Как сообщал УНИАН, Комитет избирателей Украины сегодня сообщил, что в 5 округах Луганской и 10 Донецкой областей будет невозможно провести выборы.