ЕС создал "план Маршалла" для Украины - президент Эстонии

Об этом в эфире “Шустер LIVE” сказал президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, передает Еспресо.TV.

“На следующей неделе состоится одновременная ратификации соглашения в Верховной Раде и в Европарламенте. Соглашение уже подписано, изменения к соглашению не будут вноситься.

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В "плане Маршалла“ для Европы речь шла о финансовой помощи и открытия американских рынков для европейских товаров. Обещанные 12 миллиардов евро помощи Украине - это немалый пакет финансовой помощи, учитывая нынешнее непростое состояние ЕС. В совокупности с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС это является таким же „планом Маршалла“. Ведь соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает открытие европейских рынков для украинских товаров”, - сказал Ильвес.