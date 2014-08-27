Возле Новоазовска на фугасе подорвался БТР-80 с эмблемой войск РФ (фото)

Возле Новоазовска на фугасе подорвался БТР-80 с эмблемой российских войск, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Фугас был заложен бойцами спецбатальона милиции "Азов" на одной из поселковых дорог неподалеку от Новоазовска, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины.

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«На борту БТР-80 - эмблема российских войск ВДВ. От взрыва фугаса БТР-80 был обездвижен, но экипаж остался цел и убежал», - сообщил Геращенко.

По его информации, «утром бойцы батальона "Азов" приехали на место взрыва с необходимой техникой, загрузили российский БТР на лафет и вывезли в Мариуполь на ремонт».

«Через неделю этот БТР-80 будет в строю и громить врагов Украины!», - написал Геращенко.