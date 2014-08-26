Новоазовск снова под контролем батальона "Азов"
00:25, 26 августа 2014Политика
10 0
Батальон "Азов" вернул контроль над городом Новоазовск Донецкой области.
Новоазовск снова под контролем батальона "Азов" / УНИАН
Об этом написал боец "Азова" Захар Лаврентьев на странице батальона в Facebook.
"Новоазовск снова наш. 19 часов, разведка в центре города", - сказано в сообщении.
На странице также добавили фото бойцов в центре города.
Читайте такжеПод Новоазовском идут бои с террористами - СМИ
Ранее в понедельник батальон "Азов" уничтожил два танка террористов под Новоазовском Донецкой области.
Во время операции был нетяжело ранен один из украинских силовиков, ему уже оказана медпомощь.
Новоазовск, батальон Азов / Facebook
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter