Новоазовск снова под контролем батальона "Азов"

Об этом написал боец "Азова" Захар Лаврентьев на странице батальона в Facebook.

"Новоазовск снова наш. 19 часов, разведка в центре города", - сказано в сообщении.

На странице также добавили фото бойцов в центре города.

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Ранее в понедельник батальон "Азов" уничтожил два танка террористов под Новоазовском Донецкой области.

Во время операции был нетяжело ранен один из украинских силовиков, ему уже оказана медпомощь.