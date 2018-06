СМИ: Сегодня в Пскове тайно хоронили десантников

Об этом сообщает издание Slon со ссылкой на местные источники.

Очевидец отпевания погибших, на котором присутствовали около ста человек, рассказал, что дата и обстоятельства гибели бойцов не назывались, были озвучены только имена. Похороны прошли на кладбище рядом с военным полигоном. Другому источнику Slon в Пскове удалось обнаружить на кладбище в Выбутах две свежие могилы с венками от подразделений псковских ВДВ. Могилы принадлежат бойцам Кичаткину и Осипову.

Читайте такжеУкраинские силовики идентифицировали российских десантников на востокеИнформация о гибели Леонида Кичаткина появилась в сети 24 августа. Журналист «Русской планеты» Илья Васюнин разместил в твиттере скриншот страницы Кичаткина во «ВКонтакте», которая позже была удалена. На этой странице появилось сообщение о гибели Кичаткина от имени его жены Оксаны. Однако, когда Васюнин дозвонился семье десантника по телефону, его заверили, что Кичаткин жив. Более того, некий мужчина заявил журналисту, что он и есть Леонид Кичаткин.

21 августа украинские журналисты выложили в интернет косвенные доказательства присутствия псковских десантников в Луганской области — на опубликованных фотографиях видны документы с именами бойцов, оружие, десантные береты.

«В районе Лутугино наши захватили БМД-2, бортовой номер 275, из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской воздушно-десантной дивизии, комвзвода ст. лейтенант Попов. В машине вся документация: журнал нарядов, вечерней поверки, журнал увольнительных. Российские сухпаи выпуска марта этого года. Экипаж... ну, скажем, потерялся по дороге», — написал журналист Леонид Швец.

В Минобороны РФ информацию о присутствии на Украине российских военных в очередной раз категорически опровергли.

Читайте такжеВ "Азове" заявляют, что подбили танк и взяли в плен двух российских десантников18 августа 2014 года Владимир Путин специальным указом наградил орденом Суворова 76-ю Черниговскую дивизию ВДВ, базирующуюся в Псковской области, «за успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом личным составом мужество и героизм». Специально приехавший в Псков по этому случаю глава Минобороны Сергей Шойгу дал понять, что дивизия награждена по совокупности боевых заслуг, в том числе за действия во время проведения референдума в Крыму.

Между тем российские журналисты и блогеры обратили внимание на внезапное прекращение активности в аккаунтах «ВКонтакте», принадлежащих псковским десантникам. Блогер Виктор Кадочников отметил, что в целой группе аккаунтов, которые ранее активно обновлялись, последними днями захода стали 15 и 16 августа.

«Один человек зашел 17 августа. Всё! После 17 августа ни один из списка ниже не появлялся на сайте. <...> Видимо, 15–16 августа был какой-то бой, и большинства из них уже нет в живых», — написал Кадочников в «Живом журнале».

Кроме того, 25 августа один из основателей издания Look At Me Алексей Амётов написал в твиттере, что встретил на трассе мужчину, который ехал в Улан-Удэ на похороны своего сына — десантника, погибшего под Донецком.

В деревне Выбуты под Псковом находится церковь Ильи Пророка и кладбище, основанное в XV веке. Неподалеку — на южной окраине Пскова — расположена воинская часть, в которой базируется 76-я Черниговская дивизия ВДВ.