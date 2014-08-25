СМИ: Сегодня в Пскове тайно хоронили десантников
В деревне Выбуты под Псковом утром 25 августа прошли похороны десантников, погибших при неизвестных обстоятельствах.
Об этом сообщает издание Slon со ссылкой на местные источники.
Очевидец отпевания погибших, на котором присутствовали около ста человек, рассказал, что дата и обстоятельства гибели бойцов не назывались, были озвучены только имена. Похороны прошли на кладбище рядом с военным полигоном. Другому источнику Slon в Пскове удалось обнаружить на кладбище в Выбутах две свежие могилы с венками от подразделений псковских ВДВ. Могилы принадлежат бойцам Кичаткину и Осипову.
Читайте такжеУкраинские силовики идентифицировали российских десантников на востокеИнформация о гибели Леонида Кичаткина появилась в сети 24 августа. Журналист «Русской планеты» Илья Васюнин разместил в твиттере скриншот страницы Кичаткина во «ВКонтакте», которая позже была удалена. На этой странице появилось сообщение о гибели Кичаткина от имени его жены Оксаны. Однако, когда Васюнин дозвонился семье десантника по телефону, его заверили, что Кичаткин жив. Более того, некий мужчина заявил журналисту, что он и есть Леонид Кичаткин.
21 августа украинские журналисты выложили в интернет косвенные доказательства присутствия псковских десантников в Луганской области — на опубликованных фотографиях видны документы с именами бойцов, оружие, десантные береты.
«В районе Лутугино наши захватили БМД-2, бортовой номер 275, из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской воздушно-десантной дивизии, комвзвода ст. лейтенант Попов. В машине вся документация: журнал нарядов, вечерней поверки, журнал увольнительных. Российские сухпаи выпуска марта этого года. Экипаж... ну, скажем, потерялся по дороге», — написал журналист Леонид Швец.
В Минобороны РФ информацию о присутствии на Украине российских военных в очередной раз категорически опровергли.
Читайте такжеВ "Азове" заявляют, что подбили танк и взяли в плен двух российских десантников18 августа 2014 года Владимир Путин специальным указом наградил орденом Суворова 76-ю Черниговскую дивизию ВДВ, базирующуюся в Псковской области, «за успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом личным составом мужество и героизм». Специально приехавший в Псков по этому случаю глава Минобороны Сергей Шойгу дал понять, что дивизия награждена по совокупности боевых заслуг, в том числе за действия во время проведения референдума в Крыму.
Между тем российские журналисты и блогеры обратили внимание на внезапное прекращение активности в аккаунтах «ВКонтакте», принадлежащих псковским десантникам. Блогер Виктор Кадочников отметил, что в целой группе аккаунтов, которые ранее активно обновлялись, последними днями захода стали 15 и 16 августа.
«Один человек зашел 17 августа. Всё! После 17 августа ни один из списка ниже не появлялся на сайте. <...> Видимо, 15–16 августа был какой-то бой, и большинства из них уже нет в живых», — написал Кадочников в «Живом журнале».
Кроме того, 25 августа один из основателей издания Look At Me Алексей Амётов написал в твиттере, что встретил на трассе мужчину, который ехал в Улан-Удэ на похороны своего сына — десантника, погибшего под Донецком.
В деревне Выбуты под Псковом находится церковь Ильи Пророка и кладбище, основанное в XV веке. Неподалеку — на южной окраине Пскова — расположена воинская часть, в которой базируется 76-я Черниговская дивизия ВДВ.