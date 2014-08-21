Военный журналист показал захваченную на Донбассе российскую БМД-2 (фоторепортаж)

Об этом военный журналист Роман Бочкала написал в соцсети.

"Фото подтверждения того, что было сказано вчера о захвате российской бронемашины БМД-2 в Лутугинском районе Луганской области. Бортовой номер 275, из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской воздушно-десантной дивизии (комвзвода ст. лейтенант Попов)", - написал журналист.Читайте такжеВ боях за Иловайск силовики взяли в плен 5 российских десантников - журналист

Он рассказал, что общался с силовиками, которые непосредственно захватили российских десантников.

"Это бойцы 24й бригады ВСУ и спецподразделения "Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми беретами и брикетами лапши "Роллтон". На фотографиях видна боевая машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен, с указанием имени пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же фамилия и инициалы указаны в журнале вечерней поверки, а также имена других бойцов российской армии, по видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С. следует, что он из Псковской области, родился в 1994 году. Это говорит о том, что у Путина проблема с опытными рекрутами раз в бой бросаются молодые необстрелянные бойцы", - подчеркнул Бочкала.

Он также отметил, что есть и другие подтверждения того, что в Украине воюют регулярные войска российских вооруженных сил. Через соцсеть к нему обратилась жена одного из военнослужащих Псковского ВДВ. Она рассказала, что ее мужа отправили в Украину якобы на учения. После этого связь с мужем пропала. Читайте такжеНа стороне террористов воюют сербские наемники - очевидцы

"От себя добавлю, что слез в России с каждым днем будет больше и больше. Псковская дивизия несет потери. Скоро в Россию пойдут цинковые гробы не с безымянными наемниками, а с юными сынами отечества, погибшими непонятно за что. И если написанное женщиной - правда, то это проявляет особый цинизм Путина по отношению к своим же гражданам. Какие могут быть учения за границей???", - пишет журналист.

Бочкала уверен, что собранные доказательства нужно немедленно продемонстрировать послам иностранных государств и передать в международные организации, где им должна быть дана надлежащая оценка.

"Как бы нам того не хотелось, но имеем дело с самым настоящим военным вторжением. Российская Федерация должна быть признана агрессором. А граждане России должны наконец понять, кто им дороже - родные и близкие, которых отправляют в Украину на верную гибель или свихнувшийся карлик, решивший захватить весь мир", - подчеркнул он.